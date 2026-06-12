Con la risposta ad interpello n. 117/2026, l’Agenzia delle entrate ammette la possibilità di fruire dell’agevolazione prima casa e del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa anche nel particolare caso in cui in origine l’abitazione rivenduta abbia fruito solo in parte dei benefici.
Quando è possibile ottenere l’agevolazione prima casa
In linea generale, l’agevolazione prima casa consiste nella possibilità di ottenere l’aliquota del 2% ai fini dell’imposta di registro o del 4% ai fini IVA (oltre alle imposte ipocatastali in misura fissa) al momento dell’acquisto di un’abitazione non di lusso (quindi di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9) da adibire ad abitazione principale.
In base all’art. 1, nota II-bis, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico dell’imposta di registro (DPR. 131/1986), le condizioni...