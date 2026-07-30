Il Tar Lazio, sezione III, con la sentenza 11395/2026 resa all’esito dell’udienza del 10 giugno 2026, ha parzialmente accolto il ricorso di una società agricola contro il diniego, opposto dal Comune, di una Procedura Abilitativa Semplificata (Pas) per un impianto agrivoltaico avanzato. Insistendo il progetto su area idonea ex lege, il Collegio ha ritenuto illegittimo il recepimento come vincolanti dei pareri di Soprintendenza e Regione.

Aree idonee e parere non vincolante

Il perno della decisione è l’articolo 22, comma 1, lettera a), ...