I decreti attuativi dell’AI Act aprono una nuova fase per tutti i liberi professionisti che operano nel settore edilizio: più formazione, più controllo umano e responsabilità sempre in capo al professionista.
Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha approvato, in esame preliminare, due schemi di decreto legislativo destinati ad adeguare l’ordinamento italiano al Regolamento europeo 2024/1689, il cosiddetto AI Act, e a dare attuazione alla legge 132 dek 23 settembre 2025.
Si apre così una fase nuova nella regolazione nazionale dell’intelligenza artificiale:
- il quadro europeo definisce principi, obblighi e livelli di rischio;
- la legge italiana ha tracciato l’impianto di delega;
- i decreti attuativi iniziano ora a tradurre queste coordinate in regole operative, individuando autorità competenti, procedure, sanzioni, percorsi formativi e profili di responsabilità.
Ora i testi dovranno ora passare al vaglio delle commissioni parlamentari, della...