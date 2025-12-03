Il condominio risponde della mancata manutenzione del portone d’ingresso
Condanna per la caduta di una condomina favorita anche dalla collocazione di uno zerbino mobile
Quando si pensa al generale dovere di custodia sulle parti comuni del fabbricato (onere che grava sul condominio), si pensa immediatamente alla corretta manutenzione della facciata, dei frontalini, del lastrico solare, del cortile. la sentenza numero 4303 emessa il 25 agosto ultimo scorso dal Tribunale di Catania, ci consente di riflettere su quanto ampia possa essere la nozione di bene condominiale, tanto da arrivare a ricomprendere la molla difettosa del portone, o lo zerbino mobile collocato all...