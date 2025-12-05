Convocazione all’assemblea solo via Pec o raccomandata
La Cassazione spazza via le «prassi condominiali creative» e ribadisce l’inderogabilità dell’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile. Con l’ordinanza 16399 del 18 giugno 2025, la Cassazione interviene con fermezza per mettere a tacere alcune prassi ormai diffuse nella quotidianità della vita condominiale, in particolare quelle legate all’uso disinvolto dell’anagrafe condominiale per veicolare comunicazioni attraverso strumenti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
I fatti
La questione...