I crediti condominiali sono compensabili con l’assegno di mantenimento
L’assegno divorzile ha anche una funzione compensativa e perequativa che rende più flessibile la possibilità di compensazione con altri crediti patrimoniali
Le somme dovute a titolo di assegno di mantenimento e divorzile possono essere compensate con le somme anticipate da un coniuge per oneri condominiali, a condizione che tali crediti non siano di natura alimentare. È quanto precisa la Corte di appello di Ancona con sentenza 1448 pubblicata il 2 dicembre 2025.
Il caso
La Corte territoriale anconetana ha esaminato una causa relativa alla compensazione di...