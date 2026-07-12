Al via le iscrizioni a Speciale Telefisco 2026. È infatti ora possibile registrarsi all’indirizzo ilsole24ore.com/telefisco-settembre per partecipare all’evento in programma il 24 settembre. Evento che offrirà una seconda possibilità di approfondimento alla ripresa dell’attività dopo l’appuntamento del 5 febbraio scorso. Ma andiamo con ordine.

In agenda

L’appuntamento è fissato, come detto, per giovedì 24 settembre quando si svolgerà «Speciale Telefisco 2026 – Le novità fiscali per professionisti e imprese», in diretta streaming dalle ore 9 alle 13.00. L’evento coincide con la ripresa dell’attività di studi professionali e imprese e punta a dare certezze in un momento decisivo dell’anno.

Le formule

Due le formule per seguire Speciale Telefisco. La formula Speciale Telefisco Base consentirà di accedere gratuitamente alla diretta del 24 settembre e di inviare quesiti al forum dell’Esperto risponde.

La formula Speciale Telefisco Advanced, a pagamento, (al costo di 129,99 euro fino al 1° settembre e di 149,99 euro dal 2 settembre) sarà, invece, strettamente legata a Master Telefisco, il percorso formativo in materia tributaria de Il Sole 24 Ore Professionale. L’accesso alla formula Speciale Telefisco Advanced darà diritto, come previsto per quella Base, ad assistere alla diretta del 24 settembre (sempre previa registrazione) e a poter inviare quesiti al Forum. Inoltre, sarà possibile seguire l’intera giornata dei lavori di Speciale Telefisco in differita. Ma non è tutto. Speciale Telefisco Advanced offrirà la possibilità di seguire le 12 sessioni formative di Master Telefisco degli ultimi tre mesi dell’anno (con un incontro alla settimana di due ore visionabile anche in differita).

Perché partecipare

Da settembre 2026 professionisti, imprese e contribuenti dovranno fare i conti con passaggi determinanti. Da una parte, infatti, sono in arrivo le ultime novità sul fronte della riforma fiscale. In primo luogo, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal decreto correttivo: dagli interventi sul reddito d’impresa alle perdite, dalle regole sulle auto aziendali alle misure sui professionisti. Alla verifica sulle novità si aggiungerà, poi, il monitoraggio sulle disposizioni della riforma con cui da tempo professionisti e contribuenti si misurano. Alla riforma si aggiungono altri passaggi: la gestione del concordato preventivo biennale, per esempio, o la pianificazione delle operazioni straordinarie e l’impatto delle regole fiscali in materia di Terzo settore. A queste novità si aggiungono anche i momenti che caratterizzano da sempre la vita quotidiana dei professionisti. Pensiamo a tutti gli adempimenti legati alla chiusura della dichiarazione dei redditi oppure alle novità in materia di Iva oltre alla preparazione e all’aggiornamento in vista dei bilanci. Per arrivare ai chiarimenti continui e ai controlli in materia di bonus edilizi e alle novità in materia accertamento.

Per info: ilsole24ore.com/telefisco-settembre