Al via la nuova stagione formativa Anaip

L’ANAIP (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti) comunica l’apertura delle iscrizioni per la nuova stagione formativa 2026. In un contesto normativo e tecnico in continua evoluzione, la formazion - si legge in una nota - e non è solo un obbligo di legge previsto dal Dm 140/2014, ma il vero valore aggiunto di un professionista affidabile.

Il programma prevede percorsi mirati sia per professionisti già operativi, in ottemperanza agli obblighi di legge, sia per chi desidera ...