«C’è qualcosa che mi preoccupa profondamente. Da una parte l’Europa torna a parlare di revisione del catasto e di una diversa tassazione sugli immobili. Dall’altra, nel nostro paese, cresce un modello che sembra guardare sempre più ai grandi fondi immobiliari e sempre meno alle famiglie. Presi singolarmente possono sembrare temi diversi, ma insieme disegnano uno scenario sul quale la politica ha il dovere di interrogarsi». Lo precisa in una nota Fabio Pucci, presidente nazionale dell’Unione piccoli...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ