Anapi sarà presente al Saie Bari 2025

Anche quest’anno l’Anapi comunica che parteciperà al Saie Bari 2025 organizzando una giornata di convegni formativi dedicati agli amministratori di condominio che si terranno venerdì 24 ottobre presso la Sala 3 del Centro congressi.

Nelle precedenti tre edizioni - precisa la nota Anapi - il Saie Bari ha registrato una costante crescita, e in questa quarta edizione vi saranno 3 padiglioni in più rispetto alle edizioni precedenti, con un totale di oltre 500 espositori rappresentativi di tutta la filiera.

Numerose le iniziative speciali che permetteranno ai visitatori di scoprire i principali trend del mercato ed immergersi nei progetti delle aziende, attraverso le concrete applicazioni dei prodotti e l’utilizzo di attrezzature tecnologiche che coinvolgono fornitori, progettisti, committenti e installatori.

Anche in questa edizione, il Saie si soffermerà sulle tematiche più attuali negli ambiti dell’edilizia e della progettazione, con uno sguardo rivolto al futuro. L’Anapi (Associazione nazionale amministratori professionisti di immobili) presenzierà in rappresentanza del settore condominiale e della categoria degli amministratori di condominio: organizzato un ciclo di convegni formativi che si terranno in occasione del venerdì 24 ottobre, presso la Sala 3 del Centro Congressi di Fiera del Levante.

La partecipazione all’intera giornata di convegni sarà totalmente gratuita per tutti gli Associati Anapi e permetterà agli amministratori di condominio Anapi, in regola con il pagamento della quota associativa, di acquisire 4 crediti formativi professionali validi per l’aggiornamento obbligatorio del 2026.