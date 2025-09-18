Anche la pergotenda rientra nel concetto di costruzione
Necessario il rispetto delle distanze legali: la veduta obliqua da parte del balcone o delle finestre superiori deve essere libera fino a tre metri dalla costruzione sottostante
Ai fini dell’articolo 907 Codice civile, integra «costruzione» non solo l’edificio in senso proprio, ma qualsiasi manufatto, anche parzialmente stabile, che, per consistenza, altezza e modalità di ancoraggio sia idoneo a limitare l’esercizio della veduta obliqua da parte del vicino. In tale prospettiva, una pergotenda installata su un terrazzo privato e composta da parti mobili e una porzione fissa in lamiera metallica, ancorata alla soletta del balcone sovrastante, costituisce costruzione illegittima...