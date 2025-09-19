L’ordine del giorno dell’assemblea deve essere specifico ma non analitico
Se una voce riguarda l’appalto è evidente che si delibererà sulle clausole del contratto
La questione delle modalità con cui dev’essere redatto l’ordine del giorno (odg) inserito nell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale torna continuamente all’esame dei giudici, facendo sorgere il dubbio che gli operatori del settore non abbiano ben chiare le regole che sovrintendono a tale aspetto della gestione dell’edificio. In realtà, l’esperienza nelle aule di giustizia insegna che la contestazione sull’insufficienza delle indicazioni relative all’odg costituisce una specie di passepartout...