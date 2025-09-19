I temi di NT+Le ultime sentenze

L’ordine del giorno dell’assemblea deve essere specifico ma non analitico

Se una voce riguarda l’appalto è evidente che si delibererà sulle clausole del contratto

di Luigi Salciarini

La questione delle modalità con cui dev’essere redatto l’ordine del giorno (odg) inserito nell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale torna continuamente all’esame dei giudici, facendo sorgere il dubbio che gli operatori del settore non abbiano ben chiare le regole che sovrintendono a tale aspetto della gestione dell’edificio. In realtà, l’esperienza nelle aule di giustizia insegna che la contestazione sull’insufficienza delle indicazioni relative all’odg costituisce una specie di passepartout...

Correlati

Nel punto all’ordine del giorno relativo a varie ed eventuali non si deliberano spese

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+