Cappotto sconfinante, balconi in aderenza e pluviali irregolari tra limiti e abusi
Il giudice respinge le richieste di demolizione e rimozione, chiarendo le regole in vigore tra edifici vicini
La sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata il 19 settembre 2025, affronta una serie di questioni in materia di diritti reali nell’àmbito di una controversia tra proprietari confinanti.
Il caso
L’attore ha contestato alla convenuta la costruzione di due balconi ritenuti in violazione delle norme sulle distanze e l’indebito collegamento del tubo pluviale dell’edificio della convenuta al pozzetto...