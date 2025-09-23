Parcheggio condominiale: legittimo un uso diverso tra appartamenti e cantine
È ragionevole che questi ultimi utilizzino l’area solo per il tempo necessario ad alcune operazioni e con una sola auto alla volta
Il diritto di parcheggiare non sempre può essere esercitato da tutti i condòmini qualora l’area comune destinata a parcheggio sia insufficiente per cui è legittimo regolamentarne l’uso turnario.
Una particolare questione dell’ uso turnario del parcheggio è stata sottoposta all’attenzione del Tribunale e successivamente della Corte d’appello dai proprietari di due cantine che invocavano il proprio diritto all’uso turnario del parcheggio al pari degli altri condòmini che vivevano nello stabile, violato...