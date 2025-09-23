I temi di NT+Le ultime sentenze

Parcheggio condominiale: legittimo un uso diverso tra appartamenti e cantine

È ragionevole che questi ultimi utilizzino l’area solo per il tempo necessario ad alcune operazioni e con una sola auto alla volta

di Luana Tagliolini

Il diritto di parcheggiare non sempre può essere esercitato da tutti i condòmini qualora l’area comune destinata a parcheggio sia insufficiente per cui è legittimo regolamentarne l’uso turnario.

Una particolare questione dell’ uso turnario del parcheggio è stata sottoposta all’attenzione del Tribunale e successivamente della Corte d’appello dai proprietari di due cantine che invocavano il proprio diritto all’uso turnario del parcheggio al pari degli altri condòmini che vivevano nello stabile, violato...

Correlati

Il diritto condominiale preso sul serio: uso dei beni comuni nel residence di vacanza

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+