Sufficiente un divieto generico per far rimuovere le biciclette dall’androne
I regolamenti condominiali spesso vietano l’occupazione degli spazi condivisi e questo basta a impedire la sosta anche delle poco voluminose due ruote
La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata (numero 1970 del 3 settembre 2025) affronta la questione delle biciclette parcheggiate all’interno dell’androne condominiale.
Per meglio comprendere la dinamica del caso, va ricordato che, in via generale, ciascun condomino ha il diritto di utilizzare i beni e gli impianti comuni, ma deve farlo nel rispetto della loro destinazione e senza pregiudicare...