Come ripartire le spese e le responsabilità nel caso di rottura degli impianti di scarico
Una nuova pronuncia di merito ribadisce il criterio corretto al quale affidarsi
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza numero 7717 del 25 agosto 2025, è ritornato sul tema sempre controverso relativo all’esatta individuazione dei soggetti tenuti a partecipare alle spese necessarie per la riparazione degli impianti di scarico e, conseguentemente, a fare fronte alle responsabilità risarcitorie che si determinano, nell’ipotesi di danneggiamento della proprietà di altri condòmini.
Il principio affermato dal giudice partenopeo, che è conforme all’orientamento di fatto dominante (...