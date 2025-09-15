I temi di NT+Le ultime sentenze

Come ripartire le spese e le responsabilità nel caso di rottura degli impianti di scarico

Una nuova pronuncia di merito ribadisce il criterio corretto al quale affidarsi

di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza numero 7717 del 25 agosto 2025, è ritornato sul tema sempre controverso relativo all’esatta individuazione dei soggetti tenuti a partecipare alle spese necessarie per la riparazione degli impianti di scarico e, conseguentemente, a fare fronte alle responsabilità risarcitorie che si determinano, nell’ipotesi di danneggiamento della proprietà di altri condòmini.

Il principio affermato dal giudice partenopeo, che è conforme all’orientamento di fatto dominante (...

