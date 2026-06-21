Il Tribunale di Locri, con la sentenza numero 409 del 10 giugno 2026, ha affermato un principio fondamentale per regolare correttamente i rapporti tra i condòmini: l’assemblea non può vietare al singolo di realizzare un collegamento del suo deposito interrato alla rete idrica e fognaria del condominio, basandosi su un’interpretazione restrittiva del regolamento condominiale che vieta le innovazioni delle parti comuni, in quanto si tratta di una modificazione, ossia di un uso più intenso della cosa...
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