Nell’esame dei bonus edilizi, l’amministrazione ha concentrato l’attenzione sui casi in cui i lavori siano stati affidati a un soggetto qualificato, nella prassi commerciale, come general contractor. Da qui sono conseguite contestazioni/scarti sui crediti, fondate sull’idea che il margine applicato da tale soggetto non sia parte del corrispettivo agevolabile, ma costituisca invece un compenso per una mera attività di coordinamento, non detraibile. Il problema, tuttavia, è che in molte situazioni ...

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