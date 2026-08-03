Con l’avvicinarsi dell’autunno tornano, come ogni anno, i rincari di benzina, diesel e combustibili. A questi si aggiungono i nuovi aumenti delle bollette di luce e gas. Una situazione che, secondo Anapic - Associazione Nazionale Professionisti Immobili e Condomini - mette in ginocchio famiglie e condomìni.

«Le famiglie italiane si ritrovano ancora una volta a fare i conti con costi che lievitano» dichiara Lucia Rizzi, presidente Anapic. «È sempre più difficile mantenere i bilanci domestici già gravati...