Infiltrazioni da parti comuni e mancato godimento, maxi risarcimento in via equitativa

Valutato quasi 100mila euro il danno da perdita di chances anche senza un contratto di locazione effettivamente stipulato

di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Il Tribunale di Cosenza, nella sentenza numero 1734 del 17 novembre 2025, ha affermato un principio di assoluto rilevo, in tema di risarcibilità del danno derivante da infiltrazioni d’acqua provenienti da parti comuni e conseguente mancato godimento dell’immobile di proprietà privata, oggetto dei lamentati fenomeni.

Il mancato godimento dell’immobile come perdita di chances

Ad avviso del giudicante, infatti, nell’ipotesi in cui un locale non possa essere...

