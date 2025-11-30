Verbale dell’assemblea: requisiti precisi ma senza formalismi
Per la sua validità è sufficiente che gli elementi che tale documento deve necessariamente contenere possano essere desunti dal suo contenuto complessivo
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (nella sentenza 13 ottobre 2025, n. 3112) ha affrontato il caso dell’impugnazione proposta da una condomina contro una deliberazione dell’assemblea condominiale della quale censurava le modalità di verbalizzazione.
In particolare, la ricorrente eccepiva l’imprecisione e/o l’errata indicazione dei partecipanti all’assemblea, la mancata dichiarazione ...