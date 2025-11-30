I temi di NT+Le ultime sentenze

Verbale dell’assemblea: requisiti precisi ma senza formalismi

Per la sua validità è sufficiente che gli elementi che tale documento deve necessariamente contenere possano essere desunti dal suo contenuto complessivo

di Luigi Salciarini

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (nella sentenza 13 ottobre 2025, n. 3112) ha affrontato il caso dell’impugnazione proposta da una condomina contro una deliberazione dell’assemblea condominiale della quale censurava le modalità di verbalizzazione.

In particolare, la ricorrente eccepiva l’imprecisione e/o l’errata indicazione dei partecipanti all’assemblea, la mancata dichiarazione ...

