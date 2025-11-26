I temi di NT+Le ultime sentenze

La proposta transattiva da votare va allegata all’avviso di convocazione dell’assemblea

Non va dimenticato che, secondo la giurisprudenza, l’accesso agli atti non deve mai risultare di intralcio all’attività dell’amministratore

di Giuseppe Marando

Affiora a breve distanza da una similare pronuncia (emessa dal tribunale di Nocera e già commentata) una nuova decisione di merito (Tribunale Roma numero 13350 del 2025) che riapre la problematica sul quel principio, ritenuto consolidato, del rapporto fra informazione del condòmino e allegazione dei documenti relativi agli oggetti posti all’ordine del giorno.

L’obbligo informativo introdotto dalla riforma

Ricavato in origine (per analogia) dall’articolo 1105, 3° comma, del Codice civile, e poi puntualmente codificato per il condominio dalla riforma...

