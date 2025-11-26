La proposta transattiva da votare va allegata all’avviso di convocazione dell’assemblea
Non va dimenticato che, secondo la giurisprudenza, l’accesso agli atti non deve mai risultare di intralcio all’attività dell’amministratore
Affiora a breve distanza da una similare pronuncia (emessa dal tribunale di Nocera e già commentata) una nuova decisione di merito (Tribunale Roma numero 13350 del 2025) che riapre la problematica sul quel principio, ritenuto consolidato, del rapporto fra informazione del condòmino e allegazione dei documenti relativi agli oggetti posti all’ordine del giorno.
L’obbligo informativo introdotto dalla riforma
Ricavato in origine (per analogia) dall’articolo 1105, 3° comma, del Codice civile, e poi puntualmente codificato per il condominio dalla riforma...