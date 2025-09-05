Ascensore esterno per abbattere le barriere: irrilevante il decoro dell’edificio
Le opere che consentono a tutti l’accesso all’edificio devono unicamente non pregiudicare stabilità o sicurezza del fabbricato
Eliminare le barriere architettoniche in condominio, equivale a garantire a tutti il diritto a vivere e muoversi liberamente nel proprio ambiente abitativo. I Tribunali italiani non fanno che confermare l’assoluta rilevanza della normativa in favore dei più fragili, e non fa eccezione neppure il Tribunale di Verona che, con sentenza numero 1487 del luglio 2025, ha ribadito la preminenza di qualsivoglia intervento che abbia quale nobile finalità quella di agevolare la vita quotidiana dei condòmini...
