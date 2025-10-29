Il diritto condominiale preso sul serio: amministrazione di condominio possibile anche per le società cooperative

L’articolo 71-bis, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice civile dispone che l’incarico di amministratore di condominio può essere svolto anche dalle società disciplinate dal titolo V del libro V del Codice.

In realtà questa disposizione non ha previsto una novità vera e propria, perché la giurisprudenza più recente (dopo un periodo iniziale in cui invece questa possibilità era stata nettamente esclusa da Cassazione sentenza 5608/1994 e contestualmente era stata ammessa da Cassazione...