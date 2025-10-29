Ascensore in condominio: sì, ma senza pregiudicare il diritto d’accesso del singolo
Prevale l’interesse collettivo rispetto alla eventuale violazione del diritto dominicale
Con la sentenza 4039/2025 del 1° agosto la Corte d’appello di Napoli torna a pronunciarsi sul sempre delicato equilibrio tra l’eliminazione delle barriere architettoniche e la tutela dei diritti individuali nel condominio, ribadendo i criteri applicativi degli articoli 1120 e 1102 Codice civile, alla luce della giurisprudenza della Suprema corte.
I fatti
L’oggetto del giudizio è l’installazione di un impianto ascensore deliberata in assemblea, con approvazione di varianti progettuali collocanti l’impianto...
I mercoledì della privacy: nella gestione delle email condominiali attenzione a conservazione e diritto di accesso
di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice