Ripartono i corsi di aggiornamento Anammi. Focus sull’intelligenza artificiale
L’associazione comunica di aver puntato sulla flessibilità degli appuntamenti online, scegliendo con cura le materie da proporre ai professionisti
Al via la nuova campagna di aggiornamento obbligatorio dell’Anammi, l’Associazione nazional-europea amministratori d’immobili. Ripartono i corsi di formazione periodica che, per legge, devono essere effettuati entro il 9 ottobre di ogni anno, per un ammontare di 15 ore effettive.
«Per l’Anammi, questo non è un semplice obbligo da attuare, ma uno dei momenti più importanti dell’attività associativa – sottolinea Giuseppe Bica, presidente dell’Associazione -. Abbiamo disegnato un programma molto articolato...
I mercoledì della privacy: nella gestione delle email condominiali attenzione a conservazione e diritto di accesso
di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice