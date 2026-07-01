La digitalizzazione e le riforme introdotte dal Codice civile hanno profondamente mutato le modalità di svolgimento delle assemblee condominiali. La pronuncia in commento (Tribunale di Roma, 7975/2026) si inserisce nel vivo di questo dibattito, fornendo importanti chiarimenti sia sulle modalità gestionali delle adunanze “miste” (ossia svolte simultaneamente in presenza e da remoto), sia sulle prerogative dell’assemblea in ordine alla ratifica successiva delle spese straordinarie sostenute dall’amministratore...

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