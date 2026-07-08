In condominio può capitare che i rapporti tra proprietari non siano sempre pacifici a causa di problematiche legate ad esempio alla gestione degli spazi comuni, alle spese condominiali o al rispetto del regolamento. In casi di questo tipo, può accadere che il condominio debba agire legalmente contro uno o più condòmini, il caso più comune è la morosità per il mancato pagamento delle quote condominiali o per comportamenti che vanno in contrasto con il regolamento condominiale.
In situazioni di questo...