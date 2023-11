Bolletta gas, il prezzo segna un rialzo del 12% Besseghini: «Grande incertezza sui mercati» di Celestina Dominelli









Terzo rialzo di fila per la bolletta gas delle famiglie ancora in tutela, quelle cioè che beneficiano di forniture con condizioni contrattuali e prezzi stabiliti dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente. Dopo gli aumenti di agosto e settembre, infatti, l’asticella, resa nota ieri dall’Authority nel consueto aggiornamento mensile, ha fatto segnare un +12% per i prezzi dei consumi di ottobre. L’incremento era atteso ed è dovuto alla risalita, a monte, lo scorso mese, delle quotazioni all’ingrosso, su cui hanno inciso anche le tensioni geopolitiche (leggi il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente), che hanno finito per condizionare la cosiddetta “CMEMm”, la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento. Un valore, quest’ultimo, che, come noto, l’Authority presieduta da Stefano Besseghini aggiorna ora come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il Psv day ahead, il punto di scambio virtuale che corrisponde all’indice del prezzo gas nella penisola), pubblicandolo entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento e non più agganciando il calcolo, come avveniva fino a ottobre dello scorso anno, quando aveva frequenza trimestrale, al Ttf (Title Transfer Facility), la Borsa di Amsterdam, il principale mercato di riferimento all’ingrosso per negoziare gli scambi di gas, uno dei più liquidi in Europa.

Insomma, il prezzo del gas continua a salire. Ma la variazione, spiega il numero uno dell’Arera Besseghini al Sole 24 Ore, «ancorché significativa sta nel contesto dei previsti aumenti legati alla stagionalità pur chiaramente influenzata dalla tensione che caratterizza il contesto internazionale. I livelli di prezzo relativamente alti ci accompagnano ormai da qualche tempo e determinano oscillazioni più ampie. La grande incertezza che ancora caratterizza i mercati scarica sui mercati spot i livelli di rischio».

A incidere, infatti, sull’aumento registrato nel complesso in bolletta, non c’è solo l’incremento della spesa per la materia gas (+7,9%), ma anche quello dei costi per il trasporto e la gestione del contatore (+4,1%), su cui ha pesato anche l’andamento crescente, tipico della stagione invernale, degli oneri di stoccaggio per assicurare la piena funzionalità dei depositi nel periodo invernale che è poi quello di maggior utilizzo. Mentre sono rimasti invariati gli oneri generali. Sui quali continuano a incidere le misure di alleggerimento (l’azzeramento delle voci parafiscali per l’appunto e la riduzione dell’Iva sul gas al 5% sia per gli usi civili sia per quelli industriali) che il governo ha deciso di estendere anche all’ultimo trimestre dell’anno.

Se, invece, si considera la curva dell’andamento della spesa per le famiglie, tenendo come riferimento temporale l’anno scorrevole (che va da novembre 2022 a ottobre di quest’anno) e misurandone la variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, l’Arera indica un calo del 14,4%, a quota 1.457 euro.

Quanto al futuro, difficile formulare previsioni su quali saranno i numeri dei prossimi aggiornamenti. «In prospettiva – prosegue Besseghini – i forward sono molto poco mossi, sintomo di grande incertezza con un prezzo che si colloca stabilmente tra i 50 ed i 55 euro per megawattora fino all’estate ma muovendosi trascinati in su e in giù dal prezzo spot del momento. Il sintomo, appunto, che nessuno prende delle posizioni particolari. E direi che questo è un segnale né buono né cattivo, ma denota la grande incertezza del settore».

Il nuovo rialzo preoccupa le associazioni dei consumatori. «L’aumento delle tariffe del gas è peggiore di ogni previsione – è il commento di Assoutenti – ed equivale a una maggiore spesa di 159 euro a famiglia su base annua, con la bolletta del gas che, ai nuovi prezzi, raggiunge quota 1.486 euro a nucleo (nel periodo 1 ottobre 2023-30 settembre 2024), e, se si considera anche la spesa per la luce, salita del 18,6% nell’ultimo trimestre dell’anno con la bolletta media a 764 euro, il conto complessivo per luce e gas a carico di una famiglia del mercato tutelato raggiunge quota 2.250 euro annui». Per Coldiretti, la spesa energetica «ha un doppio effetto negativo perché «riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare con l’arrivo dell’inverno». L’Unione Nazionale Consumatori, con il responsabile del settore energia Marco Vignola, parla, invece, di «disastro annunciato. È una mera speculazione senza se e senza ma, i mercati approfittano di ogni pretesto per guadagnare più che possono», mentre il Codacons sottolinea che «l’aumento non fa ben sperare in vista del periodo invernale, quando cioè si concentra l’80% dei consumi di gas delle famiglie» e torna a chiedere «a gran voce» al governo «di prorogare il mercato tutelato (che, per il gas, arriverà a scadenza il prossimo gennaio, ndr) almeno per tutto il 2024».