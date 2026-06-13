Qualora vi siano più soggetti che hanno i requisiti per avere la detrazione, il bonus casa può spettare anche a chi abbia effettuato la spesa ma non sia intestatario della fattura. La risposta a interpello n. 119/2026 dell’agenzia delle Entrate ribadisce un principio già affermato in passato, adattandolo anche alle nuove regole in materia di detrazioni edilizie.

La risposta riguarda il requisito dell’abitazione principale, essenziale per avere la maggiorazione dal 36% al 50% delle detrazioni. E, nello...