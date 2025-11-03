La chiarezza delle sentenze e la comprensione per i condòmini
Le espressioni chiare e comprensibili non impoveriscono il diritto, ma lo rendono più abitabile e più importante
Non tutti intendono che le sentenze devono essere scritte in modo tale da essere lette non soltanto dai giudici o dai legali e che le decisioni dei giudici acquistano autorevolezza e importanza quando sono comprensibili dai cittadini. Tale esigenza deve valere sempre ma si accentua per le decisioni che si occupano di livelli delicatissimi dei rapporti sociali: il condominio e le sue innumerevoli declinazioni. Nel condominio il mondo del diritto incontra l’umanità vera, quella che sembra litigare ...
Rendiconto: la nota sintetica esplicativa è particolareggiata
di Francesco Schena - REVIMM Revisori condominiali