Lavori condominiali e sanzioni per errori nelle comunicazioni

La domanda In un condominio, sono stati effettuati due interventi edilizi. In fase di comunicazione all’agenzia delle Entrate, per uno degli interventi è stato indicato un codice errato. Il numero dei condòmini è 50, quindi 50 sono state le comunicazioni per ciascun intervento. Si ritiene di procedere trasmettendo una comunicazione sostitutiva contenente entrambi gli interventi, ma correggendo solo quello errato e calcolando la sanzione solo sulle comunicazioni relative all’intervento errato (ossia 50). Come dev’essere calcolata la sanzione? È possibile ricorrere al ravvedimento operoso?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 28 luglio 2025

Nel caso prospettato, la sanzione va calcolata in base al numero di comunicazioni errate, ossia 50, relative all’intervento edilizio per cui è stato indicato un codice sbagliato. Pertanto, la sanzione ammonterebbe a 50 moltiplicato per 100 euro, pari all’importo di cinquemila euro. L’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 175/2014 stabilisce che, «in ...