Il regolamento predisposto dal costruttore può imporre limiti alla proprietà
Leciti solo quelli chiaramente definiti, non legittimo il divieto di vietare animali domestici
È prassi delle imprese costruttrici “imporre” un regolamento condominiale in contestualità con le vendite delle singole unità immobiliari che compongono il fabbricato appena ultimato: operazione utile per evitare di rimettere a un’assemblea condominiale la redazione integrale di un testo lungo e complesso, che spesso però si traduce nella confezione di clausole illecite, le quali possono perciò dar luogo a un contenzioso in ordine alla loro validità. Il Consiglio nazionale del notariato ne fa un’...
I mercoledì della privacy: l’amministratore visiona le telecamere senza necessità di denuncia alla polizia
di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice
Rendiconto: la nota sintetica esplicativa è particolareggiata
di Francesco Schena - REVIMM Revisori condominiali