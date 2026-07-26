Negli ultimi anni moltissimi contribuenti hanno effettuato lavori su immobili e condomìni grazie alla possibilità di fruizione delle agevolazioni fiscali come il superbonus, il bonus ristrutturazioni, l’ecobonus, il sismabonus e il bonus barriere architettoniche.

Per non perdere il diritto alla detrazione fiscale è necessario però conservare tutta la documentazione che ne dimostri la spettanza, poiché, anche a distanza di tempo, l’agenzia delle Entrate può richiedere la documentazione per effettuare...