Bruxelles fa retromarcia sul bando relativo alle caldaie a gas
In consultazione la bozza di revisione del regolamento Ecodesign: salta l’ipotesi di vietare la commercializzazione di caldaie dal 2029
Un passo indietro clamoroso. Che racconta come il vento di revisione degli obiettivi verdi, fissati dalla precedente Commissione europea, inizi a soffiare con forza anche sulla casa in questa legislatura. L’esecutivo comunitario ha messo in consultazione, nel weekend, la bozza di revisione del regolamento 813/2013/Ue (il cosiddetto Ecodesign), cioè l’aggiornamento del testo che disciplina gli standard che i prodotti immessi sul mercato europeo devono rispettare. La bozza di provvedimento cambia radicalmente...