Condominio

Bruxelles fa retromarcia sul bando relativo alle caldaie a gas

In consultazione la bozza di revisione del regolamento Ecodesign: salta l’ipotesi di vietare la commercializzazione di caldaie dal 2029

di Giuseppe Latour

Un passo indietro clamoroso. Che racconta come il vento di revisione degli obiettivi verdi, fissati dalla precedente Commissione europea, inizi a soffiare con forza anche sulla casa in questa legislatura. L’esecutivo comunitario ha messo in consultazione, nel weekend, la bozza di revisione del regolamento 813/2013/Ue (il cosiddetto Ecodesign), cioè l’aggiornamento del testo che disciplina gli standard che i prodotti immessi sul mercato europeo devono rispettare. La bozza di provvedimento cambia radicalmente...

Correlati

Case green e caldaie, l’Ue contesta l’infrazione sullo stop agli incentivi

Gli ultimi contenuti di Condominio