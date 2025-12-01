Condominio

Tabelle millesimali: impossibile la rettifica senza relazione tecnica

Per procedere attraverso una delibera assunta a maggioranza è necessario che si disponga della relazione redatta in occasione della stesura delle tabelle oggetto di contestazione

di Francesco SchenaREVIMM Revisori Condominiali

L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile precisa che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per ...

