Tabelle millesimali: impossibile la rettifica senza relazione tecnica
Per procedere attraverso una delibera assunta a maggioranza è necessario che si disponga della relazione redatta in occasione della stesura delle tabelle oggetto di contestazione
L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile precisa che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per ...