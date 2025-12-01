Spese condominiali: escluso l'indebito arricchimento a danno dell’acquirente
Prevista la solidarietà tra venditore e acquirente per gli oneri maturati nella gestione in corso e in quella successiva all’acquisto
In tema di riparto delle spese condominiali per l’esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di tali interventi, sia venduta un’unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano su chi era proprietario dell’immobile compravenduto al momento dell’approvazione di detta delibera, anche se poi le opere siano state realizzate in...