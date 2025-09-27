Cabina Enel rumorosa: va risarcito il condomino per il mancato uso del box
Non è necessario che provi la proprietà del locale
Rumori molesti provenienti da una cabina elettrica al centro del’interessante ordinanza 21772/2025 di Cassazione pubblicata il 29 luglio scorso.
I fatti
Al centro della vicenda l’azione intentata dal proprietario di un box e condomino dell’area adiacente a una cabina dell’Enel, che chiedeva di collocarla in altro luogo a spese del condominio, sull’assunto che provocasse immissioni di rumore intollerabili...