Il motore del condizionatore in condominio è meglio collocarlo su muro interno
Non va dimenticato che ci sono opzioni alternative come impianti senza unità esterna o portatili
Installare un condizionatore in condominio richiede l’osservazione di alcune regole e normative che disciplinano la questione, ma a tal proposito ci si può chiedere anche dove va posizionato il motore del condizionatore, quindi se possa essere posizionato dove il condomino preferisce o se vi sono dei vincoli da seguire.
Il controllo del regolamento
Posizionare correttamente l’unità esterna del condizionatore, ossia il motore, è necessario per evitare discussioni con gli altri condòmini o eventuali sanzioni. Innanzitutto è bene...