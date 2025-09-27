Condominio

Il motore del condizionatore in condominio è meglio collocarlo su muro interno

Non va dimenticato che ci sono opzioni alternative come impianti senza unità esterna o portatili

di Deborah Maria Foti - Anapi

Installare un condizionatore in condominio richiede l’osservazione di alcune regole e normative che disciplinano la questione, ma a tal proposito ci si può chiedere anche dove va posizionato il motore del condizionatore, quindi se possa essere posizionato dove il condomino preferisce o se vi sono dei vincoli da seguire.

Il controllo del regolamento

Posizionare correttamente l’unità esterna del condizionatore, ossia il motore, è necessario per evitare discussioni con gli altri condòmini o eventuali sanzioni. Innanzitutto è bene...

