Il cambio di paradigma introdotto dalla riforma vanifica il tentativo della Toscana di contenere la semplificazione all’interno della pianificazione regionale.

Corte Costituzionale, n. 61/2026

La sentenza n. 61 del 30 aprile 2026 resa dalla Corte Costituzionale, rappresenta una delle prime e più significative decisioni chiamate a misurarsi con la portata sistematica dell’articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001, come profondamente riscritto dal D.L. 69/2024, convertito nella legge 105/2024, il cosiddetto “Salva Casa”.

La pronuncia assume un rilievo che trascende il caso delle Regione Toscana, concretamente affrontato, in quanto individua e definisce con precisione rigorosa il rapporto ed il ...

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