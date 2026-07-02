Il cambio di paradigma introdotto dalla riforma vanifica il tentativo della Toscana di contenere la semplificazione all’interno della pianificazione regionale.
La sentenza n. 61 del 30 aprile 2026 resa dalla Corte Costituzionale, rappresenta una delle prime e più significative decisioni chiamate a misurarsi con la portata sistematica dell’articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001, come profondamente riscritto dal D.L. 69/2024, convertito nella legge 105/2024, il cosiddetto “Salva Casa”.
La pronuncia assume un rilievo che trascende il caso delle Regione Toscana, concretamente affrontato, in quanto individua e definisce con precisione rigorosa il rapporto ed il ...