Tra la fine di aprile e la fine di maggio 2026 i giudici amministrativi hanno depositato una serie di pronunce convergenti sulle autorizzazioni degli impianti fotovoltaici a terra: cinque annullamenti di dinieghi e prescrizioni opposti da Comuni, Province e Regioni e una sola conferma, dove il vincolo archeologico era reale.

Le aree idonee prevalgono sui piani locali

Il Tar Toscana (sentenza 991/2026) ha annullato il diniego opposto alla procedura abilitativa semplificata per un impianto da 4,5 MW: la cabina primaria di trasformazione situata...