Azione e reazione: poche cose possono condizionare i comportamenti dei contribuenti come l’aumento delle imposte. Prova ne sia il fatto che, già al secondo anno di cedolare secca al 26%, si registra una diminuzione dei proprietari che destinano più di una casa all’affitto breve.
La rilevazione del Caf Acli – aggiornata al 17 luglio su 1,19 milioni di dipendenti e pensionati – indica che, nei modelli 730 presentati quest’anno, solo il 9,6% di coloro che dichiarano proventi da locazione breve ha dedicato...