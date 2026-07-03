Da venerdì 26 a domenica 28 giugno si è svolta a Torino l’Assemblea nazionale di Confabitare, associazione nazionale proprietari immobiliari, l’appuntamento annuale che ha riunito tutti i presidenti delle sedi provinciali, storicamente ospitato a Bologna. La tre giorni torinese ha rappresentato uno dei più importanti momenti di confronto annuale sui temi dell’abitare, precisa una nota, portando al centro del dibattito politico e associativo le principali sfide che interessano i proprietari immobiliari...

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