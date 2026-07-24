L’apertura, da parte della Commissione europea, di procedure di infrazione nei confronti di tutti i 27 Stati dell’Unione per il mancato completo recepimento della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (la cosiddetta direttiva case green) dovrebbe indurre la politica – e, di conseguenza, la stessa Commissione – a ripensare profondamente quel provvedimento.
È difficile rintracciare precedenti – ammesso che ve ne siano – di una procedura aperta contemporaneamente a carico di tutti gli ...