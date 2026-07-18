Il condominio ha conosciuto negli ultimi anni una trasformazione profonda. Quello che era tradizionalmente il luogo della gestione ordinaria delle parti comuni è diventato un sistema complesso, al cui interno si intrecciano interessi economici, obblighi fiscali, responsabilità civili e rapporti contrattuali che coinvolgono non solo i proprietari, ma anche fornitori, professionisti, istituti di credito e pubbliche amministrazioni.

La legge 220 del 2012 ha introdotto l’articolo 1130-bis del Codice civile...