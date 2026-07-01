Siete ai ferri corti col vostro condominio, l’assemblea approva una delibera che ritenete profondamente ingiusta, e decidete di dare battaglia in Tribunale. Nelle more del giudizio, però, riuscite a vendere il vostro appartamento e a trasferirvi altrove. Ma dal punto di vista legale sorge un grande punto interrogativo: che fine fa la causa che avete intentato quando eravate ancora condòmino? A fare chiarezza sul punto è una sentenza del Tribunale di Palermo (3605 del 1° Giugno 2026) che offre un ...

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