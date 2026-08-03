Come ogni anno l’Economist ha pubblicato il «2026 Global Liveability Index» classifica delle città più vivibili nel mondo. La top ten è guidata da Copenhagen, seguita da Vienna, Melbourne, Sydney, Zurigo, Ginevra, Osaka, Adelaide, Vancouver e Tokio. Europa in testa con quattro città, seguita dall’ Australia e dal Giappone con due e con Vancouver unica rappresentante delle Americhe.

Spicca anche quest’anno la perdurante assenza di ogni rappresentanza italiana non solo tra le prime dieci ma neppure ...

PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ