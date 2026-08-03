Come ogni anno l’Economist ha pubblicato il «2026 Global Liveability Index» classifica delle città più vivibili nel mondo. La top ten è guidata da Copenhagen, seguita da Vienna, Melbourne, Sydney, Zurigo, Ginevra, Osaka, Adelaide, Vancouver e Tokio. Europa in testa con quattro città, seguita dall’ Australia e dal Giappone con due e con Vancouver unica rappresentante delle Americhe.

Spicca anche quest’anno la perdurante assenza di ogni rappresentanza italiana non solo tra le prime dieci ma neppure ...