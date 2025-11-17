Sono private le diramazioni idriche, allacciate ad impianto comune, che si innestano su proprietà esclusiva
La verifica della condominialità delle tubazioni va effettuata caso per caso
Infiltrazioni idriche, danni, e assicurazione del condominio al centro dell’ordinanza 30140/2025 depositata il 14 novembre che si sofferma sul tema importante della natura delle tubature distinguendo quelle condominiali dalle private.
La vicenda processuale
La causa, in origine, era stata intentata dal titolare di uno studio dentistico, allagato nottetempo da copiose perdite idriche proveniente dall’appartamento sovrastante. Il condominio, da lui, citato aveva informato l’assicurazione dello stabile precisando di dover ...