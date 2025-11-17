I temi di NT+Le ultime sentenze

Sono private le diramazioni idriche, allacciate ad impianto comune, che si innestano su proprietà esclusiva

La verifica della condominialità delle tubazioni va effettuata caso per caso

di Annarita D'Ambrosio

Infiltrazioni idriche, danni, e assicurazione del condominio al centro dell’ordinanza 30140/2025 depositata il 14 novembre che si sofferma sul tema importante della natura delle tubature distinguendo quelle condominiali dalle private.

La vicenda processuale

La causa, in origine, era stata intentata dal titolare di uno studio dentistico, allagato nottetempo da copiose perdite idriche proveniente dall’appartamento sovrastante. Il condominio, da lui, citato aveva informato l’assicurazione dello stabile precisando di dover ...

