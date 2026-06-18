Presupposti teorici
Generalmente, un impianto industriale consiste di un complesso di elementi meccanici, elettrici, elettronici, ecc. Prendendo ad esempio un impianto fotovoltaico, è possibile asserire che esso consiste di componenti utili per convertire l'energia solare in energia elettrica in conseguenza della capacità di alcuni materiali semiconduttori (spesso silicio), opportunamente trattati, di generare corrente elettrica continua qualora esposti alla radiazione luminosa. Inoltre, con riferimento sempre ad un...