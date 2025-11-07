Fisco

Comunicazione all’Enea in ritardo e decadenza dal bonus

Quest’ultima non sempre è diretta conseguenza della prima, ma sul tema si auspicano ulteriori chiarimenti

di Andrea Cartosio

La recente giurisprudenza della Cassazione ha finalmente fornito un chiarimento importante in un mare di incertezze: la comunicazione all’Enea trasmessa oltre il termine stabilito non comporta, in sé, la decadenza dal diritto alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica. Tale principio, affermato in una serie di pronunce (tra le più recenti, Cassazione 15204/2025; Cassazione 8019/2025, 19309/2024 e 7657/2024), ricostruisce il valore giuridico dell’adempimento richiesto dall’articolo...

